Продали с убытком: актив «Евродона» приобрел неизвестный инвестор

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-31T14:02:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпопея с поисками нового владельца для ГК «Евродон», кажется, подходит к концу. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ на заседании, состоявшемся вчера, 30 октября, принял решение продать свой актив стратегическому инвестору.

Как сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов, желающих купить проблемную группу компаний тщательно отбирали на конкурсной основе.

- Были проведены тендерные процедуры, по результатам этих процедур были определены компании, которые желают приобрести этот актив, - сказал Шувалов. - Решение наблюдательного совета - продать с дисконтом к номинальной цене долга. Так что мы считаем, что хоть с убытком для ВЭБа, но с хорошим финансовым результатом мы реализуем этот актив и выполним свою функцию развития, поскольку этот актив достается стратегическому инвестору.

Называть инвестора он не стал, отметив, что такая прерогатива есть у Россельхозбанка, который тоже активно участвует в сделке. Игорь Шувалов добавил, что долг «Евродона» перед ВЭБ составляет более 30 млрд рублей.

Напомним, что ВЭБ.РФ стал контролировать бизнес производителя индейки после вспышек гриппа птиц в 2016-2017 года. В 2018 году участники группы приняли решение о прекращении полномочий основателя «Евродона» Вадима Ванеева на посту генерального директора. С февраля 2019 года на производственных площадках «Евродона» введена процедура наблюдения.

По информации «Коммерсанта», с продажи актива ВЭБ планировал получить порядка 10 млрд рублей. Однако, по сведениям издания, потенциальные интересанты, среди которых назывались «Черкизово», «Дамате» и «Ресурс», были готовы заплатить за право владеть «Евродоном» не более 4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU