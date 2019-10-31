В сборную России вошли 11 ростовских гандболисток
Главный тренер сборной России Амброс Мартин назвал список игроков, которые могут принять участие в ЧМ-2019 в Японии, до которого остался всего месяц.
Список спортсменок опубликовала федерация гандбола России. О предварительном составе сборной объявили во время матча с «Астраханочкой», который ГК «Ростов-Дон» выиграл с крупным счетом. В заявку на ЧМ-2019 из ростовской команды вошли вратарь Анна Седойкина, Кристина Кожокарь и Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова и Анна Сень, Ирина Никитина, Ксения Макеева, Анна Вяхирева и Валерия Маслова, а также Юлия Манагарова и Марина Судакова.
Известно, что с 18 по 20 ноября сборная проведет мини-сбор в Новогорске, на котором Амброс Мартин должен определить окончательный состав, в который могут войти только 18 сортиментов . Чемпионат мира стартует в Японии с 30 ноября и продлится до середины декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU