2019-10-31T14:38:58+03:00
Общество

В сборную России вошли 11 ростовских гандболисток

Спортсменки готовятся к ЧМ-2019
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Спортсменки готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Японии. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"Спортсменки готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Японии. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"
Изменить размер текста:

Главный тренер сборной России Амброс Мартин назвал список игроков, которые могут принять участие в ЧМ-2019 в Японии, до которого остался всего месяц.

Список спортсменок опубликовала федерация гандбола России. О предварительном составе сборной объявили во время матча с «Астраханочкой», который ГК «Ростов-Дон» выиграл с крупным счетом. В заявку на ЧМ-2019 из ростовской команды вошли вратарь Анна Седойкина, Кристина Кожокарь и Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова и Анна Сень, Ирина Никитина, Ксения Макеева, Анна Вяхирева и Валерия Маслова, а также Юлия Манагарова и Марина Судакова.

Известно, что с 18 по 20 ноября сборная проведет мини-сбор в Новогорске, на котором Амброс Мартин должен определить окончательный состав, в который могут войти только 18 сортиментов . Чемпионат мира стартует в Японии с 30 ноября и продлится до середины декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объемы продаж спецтехники в лизинг в ВТБ выросли более чем на 70%
Виктория Лопырева получила травму в аэропорту
Продали с убытком: актив «Евродона» приобрел неизвестный инвестор
Пять глав сельских поселений Ростовской области оштрафовали за отсутствие информации о доходах
Ростов-на-Дону и Израиль свяжут регулярные прямые авиарейсы
В Ростове-на-Дону появится новая автобусная остановка
В Ростове-на-Дону мужчина пострадал во время аварии с участием шести автомобилей
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
Житель Ростовской области изнасиловал 7-летнюю школьницу в Дагестане
Парни в сером: «Ростов» сыграет в редкой форме со «Спартаком»
Муж ростовской модели футболист Дмитрий Тарасов забыл сколько лет его старшей дочери
Альфа-Банк вошел в десятку крупнейших организаторов публичных размещений в РФ