2019-10-31T15:15:47+03:00
Общество

Виктория Лопырева получила травму в аэропорту

Блондинка упала в Домодедово
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева упала в Домодедово. Фото: Instagaram Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева упала в Домодедово. Фото: Instagaram Виктория Лопырева
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Обладательница титула "Мисс Россия", 36-летняя модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева получила ушиб колена, когда упала в аэропорту Домодедово.

Знаменитость рассказала о том, что ее день как-то сразу не задался. Все началось с того, что блондинка купила не те билеты, повздорила на кухне, а потом и вовсе получила травму.

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- Вбегая в аэропорт, я так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей сборной и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все-таки нет, – сообщила ростовчанка.

Виктория Лопырева отметила, что в эту трудную минуту ее поддержал близкий человек, который смог «поднять с пола аэропорта и настроение».

Сейчас молодая мама Виктория Лопырева находится в Дубае. Врачи осмотрели ее, сделали снимок, но перелом не обнаружили.

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Ребяяяяята, со мной все ОК! Ночью в Дубае сделали x ray, перелом не обнаружен , Бриллианты, правда, тоже Черт, побери! Хорршо, я захватила с собой свои от @yanushgioielli Кстати, только что позвонили из соц службы аэропорта Домодедово и поинтересовались все ли в порядке и оказали ли мне своевременно помощь и содействие Очень приятно, тем более, что , как я уже писала, полиция аэропорта Домодедово всегда работает на высшем уровне, как и в Шереметьево , но мой вам совет: приезжайте на рейс вовремя V #ДубайскаяПленница #МояПолицияМеняБережет
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ИСТОЧНИК KP.RU

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