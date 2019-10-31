Виктория Лопырева получила травму в аэропорту
Обладательница титула "Мисс Россия", 36-летняя модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева получила ушиб колена, когда упала в аэропорту Домодедово.
Знаменитость рассказала о том, что ее день как-то сразу не задался. Все началось с того, что блондинка купила не те билеты, повздорила на кухне, а потом и вовсе получила травму.
- Вбегая в аэропорт, я так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей сборной и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все-таки нет, – сообщила ростовчанка.
Виктория Лопырева отметила, что в эту трудную минуту ее поддержал близкий человек, который смог «поднять с пола аэропорта и настроение».
Сейчас молодая мама Виктория Лопырева находится в Дубае. Врачи осмотрели ее, сделали снимок, но перелом не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU