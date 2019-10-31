Объемы продаж спецтехники в лизинг в ВТБ выросли более чем на 70%

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-31T15:37:01+03:00

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ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте спецтехники на 74 процента по итогам девяти месяцев текущего года. В переводе на деньги - это 11,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, росту способствовал старт реализации национальных проектов на 2019-2024 годы в сфере жилищного и автодорожного строительства. Именно он и обеспечил высокий спрос на строительную и специальную технику.

Так, на 1 октября портфель ВТБ Лизинг в сегменте строительного и дорожно-строительного оборудования составлял порядка 20,7 млрд рублей. Рост с начала года составил 44%. При этом доля льготного лизинга в портфеле компании достигает 20% (это 4 млрд рублей).

- Мы видим большой потенциал по дальнейшему росту продаж в лизинг в сегменте спецтехники, - рассказал коммерческий директор ВТБ Лизинг Евгений Татаринов. - Малый и средний бизнес сегодня все активнее использует предоставляемые нами возможности для модернизации своего парка оборудования, так как лизинг является более гибким инструментом нежели, например, кредитование. Поскольку у ВТБ Лизинг своя система оценки клиентов и их проверка осуществляется еще на этапе обсуждения деталей сделки, то принятие решения занимает всего несколько дней, а для оформления договора требуется минимум документов. К слову, темпы роста нашей компании в этом сегменте составляют 30% в год, и по итогам 2019-го мы прогнозируем объем нового бизнеса в размере 12 млрд рублей. Известно, что чаще всего в лизинг клиенты ВТБ приобретали неэлектрические и вилочные погрузчики, экскаваторы, фронтальные и ковшовые погрузчики, коммунальную технику и колесные трактора. А самыми популярными марками спецтехники стали Беларус, Komatsu, JCB, HELI, HYUNDAI.