СЕГОДНЯ 17:57 2019-10-31T17:57:18+03:00

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Рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года в Ростове-на-Дону: повысится стоимость коммунальных услуг. В Правительстве Российской Федерации подписали документ о повышении тарифов на коммунальные услуги для российских регионов. В новом году донской регион не минует рост цен на коммунальные услуги.

Сейчас лидирующие позиции по росту тарифов в России занимают Чеченская Республика, где тарифы повышены на 6,5%, Кабардино-Балкария, там стоимость возросла на 5,4% и Республика Дагестан - 5,2%. Донского регион также ждет повышение цен на услуги ЖКХ. В распоряжении значится, что повышение цен будет во второй половине 2020 года. Меньше всего тариф повысится в Ненецком автономном округе - на 2,4%, Мурманской области -3% и Пермском крае - 3%.

Стоит отметить, что в 2019 год в Ростовской области тарифы ЖКХ повышались дважды - в январе на 1,7%, а в июле - на 2,4%. В следующем году жителям региона предстоит однократное повышение роста коммунальных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU