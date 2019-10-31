2019-10-31T18:19:33+03:00
Общество

Отринул материальные ценности: бездомный из Украины живет в ростовском сквере и отказывается от денег

Сердобольные горожане приносят ему еду и отпаивают горячим чаем
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Мужчина наотрез отказывается от материальной помощи. Фото: vk.com/rostovnadonuМужчина наотрез отказывается от материальной помощи. Фото: vk.com/rostovnadonu
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Одиноко сидящий на лавочке мужчина со множеством сумок, завернутый в клетчатый плед до самого носа, стал героем ростовских пабликов Вконтакте. Как сообщают горожане, он живет на улице второй месяц и даже не пытается найти жилище, где сможет укрыться от неотвратимо наступающих холодов.

- В начале осени я заметила в одном из скверов Ростова бездомного мужчину, сидевшего на своих бесчисленных сумках. Он ночует в сквере каждый день, в течении двух месяцев , - рассказала жительница донской столицы, сочувствующая неизвестному человеку. - Говорит, что приехал из Украины. Кто приносит ему еду, а кто горячий чай. Он всегда с благодарностью их берет, а вот от денег напрочь отказывается. Он не пьет, не курит, но у него явное психическое отклонение. Скоро холода - ему просто не выжить на улице.

Мнения пользователей сети о дальнейшей судьбе отринувшего материальные ценности мужчины разделились. Часть комментаторов выразила надежду, что власти обратят внимание на его бедственное положение и примут меры.

Другие же, напротив, предложили ему не ждать помощи свыше и взять ситуацию в свои руки. Как вариант — попросить приюта в храме.

- Можно обратиться в монастырь на СЖМ, там могут приютить и помогать по хозяйству, жить, есть. Знаю, что несколько лет назад так там один мужчина пришел и остался жить. Просто наверняка рабочие руки, мужские, нужны, - посоветовала подписчица паблика «Ростов Главный» Татьяна Будко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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