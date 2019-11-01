СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-01T09:28:11+03:00

Выясняем, где и когда 1 ноября 2019 в Ростове-на-Дону не будет света. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда 1 ноября 2019 в Ростове-на-Дону не будет света

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Отключения света в Ростове-на-Дону 1 ноября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики последний день рабочей недели не обойдется в донской столице без отключений электричества. Выясняем, где и когда домохозяйкам придется вынуждено размораживать холодильники.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону 1 ноября

до 11:00:

- ул. Минераловодская 29-57, 30-46; ул. Никитина 12-24; ул. Республиканская 19-53, 16-64; пер. Рыбный 1-9, 2-18.

до 16:00:

- ул. Ерёменко 87/1; ул. Малиновского 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78Б, 78В

- ул. Варфоломеева 243А; ул. Черепахина 275-279, 248-254; ул. Катаева 319-323, 278-282; пер. Семашко 99-111, 106-118/260.

до 17:00:

- ул. Байкальская 99-143, 100-154; ул. Лесная 123-161, 122-158; ул. Линейная 103-155, 112-166; ул. Лобачевского 51-99, 52-108; ул. Семипалатинская 51-111, 50-124; ул. Дарвина 146-148; ул. Доватора 195; ул. Карпатская 49-91, 50-90; ул. Ковалевской 53-77, 56-84; ул. Маршальская 46-88; СТ «Локомотив».

- ул. 4-я линия 4-18, 5-17; ул. 6-я линия 2-18, 1-11; ул. Советская 43, 47/1, 51; ул. 1-я Майская 42-48, 61.

до 18:00:

- ул. 13-я линия 20-30, 17-31; ул. 15-я линия 32-64, 29-53; ул. Мясникова 39-57, 40-50.

с 11:00 до 13:00:

- ул. Гусева 55-107, 2-52; пер. Рыбный 17-19, 26-28; ул. Чебанова 19-29, 2-16.

до 13:00 до 15:00:

- ул. Депутатская 2-28, 3; ул. Минераловодская 1-27, 2-28; ул. Никитина 2-10; ул. Республиканская 1-17, 2-14.

ИСТОЧНИК KP.RU