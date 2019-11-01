2019-11-01T10:24:44+03:00
Общество

Изменение движения общественного транспорта в Ростове-на-Дону 6 и 8 ноября 2019: как поедут автобусы, троллейбусы и трамваи

Выясняем, к изменится схема движения общественного транспорта 6 и 8 ноября 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, к изменится схема движения общественного транспорта 6 и 8 ноября.Выясняем, к изменится схема движения общественного транспорта 6 и 8 ноября.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Изменение движения общественного транспорта в Ростове-на-Дону 6 и 8 ноября 2019: как поедут автобусы, троллейбусы и трамваи. Как рассказали в мэрии города, причина неудобств - подготовка и празднование Дня полиции.

Так, 6 ноября с 20:00 до 24:00 и 8 ноября с 05:00 до 13:00 не будут работать трамваи, курсирующие по маршруту №1. А вот троллейбусы №1, 2 и 22 будут ездить по улице Красноармейской до проспектов Театральный и Шолохова.

Так транспорт будет ездить два дня. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Так транспорт будет ездить два дня. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Кроме того, автобусы № 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 88, 98 поедут по пр. Кировский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова. А автобусы №24 и 55, а также маршрутки № 80 и 98 по маршруту: ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. М. Горького – ул. Ченцова – ул. Каяни – ул. Мурлычева – ул. Верхненольная; в обратном направлении: ул. 1-ая Майская (ул. 1-ая Линия для маршрута № 55) – ул. 2 я Линия – ул. Налбандяна – ул. Каяни – ул. Ченцова – ул. М. Горького – пр. Театральный и далее по маршруту следования.

А автобусы №62 будут возить пассажиров по ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Советская и далее по маршруту следования; в обратном направлении: ул. 1-ая Майская – ул. Верхненольная – ул. Нижненольная – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Социалистическая и далее по маршруту следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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