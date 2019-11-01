2019-11-01T10:28:05+03:00
Общество

В Ростове обсудили безопасность смартфонов в цифровую эпоху

Надежность смарт-устройств обсудили в Ростове на региональной конференции Департамента потребительского рынка
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: Анна ЛоевскаяФото: Анна Лоевская
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29 октября состоялась конференция Департамента потребительского рынка, которую посетили около 200 человек со всей Ростовской области и других субъектов РФ. Центральной темой конференции уже третий год подряд становятся вопросы кибербезопасности.

Мероприятие было условно разделено на две части: рабочую и церемонию награждения. В рамках рабочей части на пленарном заседании эксперты подвели итоги реализации в области региональной программы по защите прав потребителей, заслушали информацию Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, а также обсудили, как обезопасить себя в интернете от злоумышленников.

Директор Департамента потребительского рынка области Ирина Теларова в своем выступлении рассказала о том, что на протяжении 11 лет в области системно и целенаправленно реализуется программа мероприятий по защите прав потребителей. Программа является основополагающим документом, посредством которого в донском крае строится вся работа по созданию для наших жителей условий для защиты своих прав, обеспечения их бесплатной, доступной, квалифицированной юридической помощью, повышения уровня правовой грамотности и реализации качественных товаров.

На конференции прошло традиционное награждение победителей конкурса детских рисунков «Защита прав потребителей». И завершающим аккордом стало награждение победителей ежегодной премии «Потребитель, голосуй «ЗА!», где жители региона выбирают лучшие предприятия по предоставлению товаров и оказанию услуг.

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@TrueKPRU
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