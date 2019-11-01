«У нас обалденные футболисты»: Валерий Карпин объяснил вылет «Ростова» из Кубка России

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-01T10:33:33+03:00

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ФК «Ростов» потерпел поражение от московского «Спартака» (1:2) во вчерашней игре, состоявшейся в Москве, и выбыл из Кубка России. Команда Валерия Карпина вышла на встречу в экспериментальном составе. В основе было всего лишь три футболиста, которые играли с первых минут против «Сочи» в РПЛ – Ивелин Попов, Дмитрий Чистяков и Деннис Хаджикадунич.

Почти весь первый тайм прошел в равной борьбе без голевых моментов. Хозяева поля больше владели мячом, но ростовчане умело оборонялись. Забить первый гол спартаковцам удалось лишь на 43-й минуте. Отличился игрок «красно-белых» Джордан Ларссон. Он же удвоил преимущество столичного клуба в начале второй половины игры, умело добив мяч в ворота «Ростова».

Подопечные Валерия Карпина активизировались ближе к концу матча. На 70-й минуте опасно пробил Бактиер Зайнутдинов, однако голкипер «Спартака» Александр Максименко справился с ударом игрока донской команды. На 86-й минуте Александр Долгов всё-таки забил один мяч, но на больше «желто-синим» времени не хватило.

После игры главный тренер «Ростова» отметил, что его команда без особых проблем могла обыграть «Спартак», если бы это было ей по-настоящему нужно.

- Через два дня на третий нам предстоит игра с «Краснодаром», поэтому такой (экспериментальный — прим.) состав. Многие получили игровую практику, а при правильном раскладе (мы — прим.) могли победить, - сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

По словам специалиста, с середины второго тайма «Ростов» уже уверенно контролировал игру, не давая москвичам угрожать своим воротам.

- Вышли Байрамян и Шомуродов, мы изменили рисунок игры и на поле была одна команда. Почему так? Просто у «Ростова» футболисты обалденные, - пояснил Валерий Георгиевич.

Напомним, что уже 3 ноября в 15 туре РПЛ дончане встретятся на выезде с «Краснодаром». Начало матча в 16:30. После 14 туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице (29 очков), краснодарцы — четвертые (28 очков).

ИСТОЧНИК KP.RU