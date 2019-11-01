2019-11-01T10:31:53+03:00
Общество

Во всероссийском конкурсе по созданию высокотехнологичных производств победил проект ученых ЮФУ

Соискание проводило Министерство науки и высшего образования РФ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Стали известны результаты всероссийского конкурса, который проводило Министерство науки и высшего образования РФ. Он был посвящен созданию высокотехнологичных производств. Сообщается, что в этом году в нем приняли участие 146 предприятий реального сектора экономики в кооперации с 79 вузами. Предложенные проекты охватывали 13 отраслей экономики. Всего же на конкурс поступила 171 заявка. В итоге комиссия определила 45 победителей, на финансирование проектов которых только в текущем году предусмотрено 580,9 млн рублей, а в будущем - 3,3 млрд рублей. В числе них - ученые Южного федерального университета.

- Проект направлен на создание производства программного комплекса для управления человеческим капиталом на основе нейротехнологий, - рассказал руководитель научно-исследовательского технологического центра нейротехнологий ЮФУ Валерий Кирой.

По его словам, современное производство, с одной стороны, характеризуется передачей все большего объема рутинных функций машинам, но с другой, предъявляет принципиально новые требования к персоналу.

В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отметил растущий спрос среди компаний промышленного сектора на научные разработки вузов и научных организаций, а также все более широкий спектр направлений научных изысканий, необходимых бизнесу.

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@TrueKPRU
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