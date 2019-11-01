2019-11-01T10:35:27+03:00
Общество

“Это все происки инопланетян”: ростовчане увидели в небе над городом НЛО

Горожане заметили подозрительное свечение возле полумесяца
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане заметили необычное свечение рядом с месяцем. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Ростовчане заметили необычное свечение рядом с месяцем. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В Ростове-на-Дону горожане засняли НЛО в небе над городом. Яркую точку в небе зафиксировали накануне ростовчане. Необычный летающий объект в вечернем небе, очевидцы всерьез обеспокоились произошедшем. Фотографии перепуганные горожане выложили в сеть.

Обеспокоенные горожане стали сообщать о необычном явлении в социальных сетях. Фото: vk "Ростов Главный — новости

Обеспокоенные горожане стали сообщать о необычном явлении в социальных сетях. Фото: vk "Ростов Главный — новости

- Что за подозрительная точка рядом с месяцем? Есть служба, которая занимается такими объектами? Может это спутник-шпион, - сообщил обеспокоенный подписчик в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».

Сотни горожан стали писать о том, что тоже видели подобную картину в небе. Некоторые люди в шутку предположили, что это происки инопланетян или НЛО. К оживленной дискуссии присоединились горожане, которые сообщили, что все дело в том, что сейчас одна из планет хорошо просматривается с Земли.

- Юпитер рядом с Луной. А чтобы и завтра глупых вопросов не было: "ой, а что это за шпионы недалеко от месяца?", то это будет Сатурн и Юпитер, которые можно будет увидеть на небосводе, - сообщил ростовчанин Никита Добрынин.

Юпитер приблизился к Луне. Фото: vk "Ростов Главный — новости

Юпитер приблизился к Луне. Фото: vk "Ростов Главный — новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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