СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-01T11:03:03+03:00

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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 2-3 ноября 2019: резкое потепление не за горами. Если верить прогнозам синоптиков, то минусовые температуры пришли в донскую столицу не на долго. Во всяком случае пока. Осеннее тепло снова возьмет бразды правления в свои руки, правда, уже на следующей неделе.

Так еще в пятницу, 1 ноября, в дневные часы столбики уличных термометров застынут на отметке до плюс двух градусов. А в субботу, 2 ноября, в дневные часы от минус одного до плюс трех выше нуля. Ветра практически не будет, а вот в ночные часы будет холодно до минус четырех градусов.

В воскресенье, 3 ноября, днем от минус одного до плюс шести градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит до девяти метров в секунду.

Однако уже на следующей неделе настроение у погоды резко изменится. Так, в понедельник, 4 ноября, днем до плюс девяти тепла. На следующий день до плюс 13 градусов. А в среду, 6 ноября, уже 17 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU