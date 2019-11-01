2019-11-01T11:35:01+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ищут «Королеву осени»

Выборы назначены на 24 ноября
Ольга ГОПАЛО
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Выборы назначены на 24 ноября.Выборы назначены на 24 ноября.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону ищут королеву осени. Такое объявление появилось на сайте самого крупного модельного агентства Юга России. Известно, что выборы первой красавицы сезона назначены на последнее воскресенье месяца - 24 ноября. А принять участие в конкурсных испытаниях могут жители города и области, начиная от трех лет.

- У конкурсантов не обязательно должна быть модельная внешность, - рассказала руководитель «Имидж-Центра» Елена Степура. - Главное условие - авангардный осенний наряд. Всех участников ждут несколько испытаний. В частности, надо будет рассказать о себе в конкурсе «Визитка», показать умения в конкурсе талантов. Будут и совместное вечернее дефиле, и даже конкурс купальников для девушек в номинации от 18 до 25 лет с романтичным названием «Воспоминания о лете».

К слову, прошлая победительница этого конкурса Александра Волова в этом году получила главный городской титул "Ростовская красавица". А еще конкурс дает возможность оценить свои силы, получить бесценный опыт, обрести много новых знакомств, испытать массу положительных эмоций, заслужить объективную оценку зрителей и жюри.

В итоге будут выбраны победители сразу в четырех номинациях для разных возрастов - «Золотой лучик осени 2019», «Очарование осени 2019», «Осенняя краса 2019» и Гран-При «Королева осени 2019» .

ВАЖНО!

Подать заявку на участие можно по телефону: 8-928-229-14-45

ИСТОЧНИК KP.RU

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