Жители Суворовского просят власти Ростова открыть новые маршруты

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-01T11:46:00+03:00

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Ростовчане, проживающие в ЖК «Суворовский», обратились к городским властям с наболевшей просьбой о запуске новых автобусных маршрутов из их микрорайона. Инициатива появилась на портале «Активный ростовчанин».

Речь идет о четырех новых направлениях. Они должны будут связать отдаленный район донской столицы с другими частями города. Так, предлагается организовать прямые маршруты без пересадок из Суворовского до главного железнодорожного вокзала и торгово-развлекательного центра «Мега».

Также предлагается наладить автобусное сообщение между микрорайоном и Александровкой. По мысли автора обращения сделать это следует через проспекты Михаила Нагибина и Ленина, а также через посёлок Чкалова.

Отметим, что на данный момент жители жилого комплекса могут воспользоваться маршрутами №№1, 27, 43-МТ (в центр Ростова), №18 (Сельмаш и площадь Карла Маркса) и №10а (Западный жилой массив).

ИСТОЧНИК KP.RU