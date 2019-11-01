Автоворы «раздели» иномарку под покровом ночи в Ростове
Очередной случай автоворовства произошел ночью в Северном жилом массиве донской столицы. Владелец иномарки KIA Optima, припарковавший свой транспорт после дома по адресу проспект Королева 6/2, обнаружил утром, что под покровом тьмы автомобиль «раздели» неизвестные злоумышленники.
По всей видимости, преступники действовали быстро и умело. Они сняли с легковушки детали, которые легко реализовать - бампер, фары и капот. Свидетелей у этого правонарушения, по словам автора поста в социальных сетях, не оказалось.
Для СЖМ Ростова такие происшествия - не редкость. Фото: instagram.com/rostov_roads
Отметим, что подобные случаи не являются редкостью для СЖМ Ростова. Из-за отсутствия достаточного количества гаражей автовладельцы, проживающие в многоквартирных домах, вынуждены оставлять свои машины под открытым небом, чем и пользуются ушлые автоворы, промышляющие таким «бизнесом».
Живущая неподалеку от места происшествия ростовчанка Мария Ворошилова прокомментировала эту неприятную ситуацию в паблике «Ростов Главный».
- Место тут не очень хорошее, самое темное вокруг всего дома, уже не в первый раз именно на этом уголке разбирают машины. Как раз собиралась машину присматривать, видимо вместе с гаражом надо это делать, - написала девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU