2019-11-01T12:37:23+03:00
Общество

Автоворы «раздели» иномарку под покровом ночи в Ростове

Сняли все, что можно с собой унести
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Автоворы сняли то, что легко продать. Фото: vk.com/rostovnadonuАвтоворы сняли то, что легко продать. Фото: vk.com/rostovnadonu
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Очередной случай автоворовства произошел ночью в Северном жилом массиве донской столицы. Владелец иномарки KIA Optima, припарковавший свой транспорт после дома по адресу проспект Королева 6/2, обнаружил утром, что под покровом тьмы автомобиль «раздели» неизвестные злоумышленники.

По всей видимости, преступники действовали быстро и умело. Они сняли с легковушки детали, которые легко реализовать - бампер, фары и капот. Свидетелей у этого правонарушения, по словам автора поста в социальных сетях, не оказалось.

Для СЖМ Ростова такие происшествия - не редкость. Фото: instagram.com/rostov_roads

Для СЖМ Ростова такие происшествия - не редкость. Фото: instagram.com/rostov_roads

Отметим, что подобные случаи не являются редкостью для СЖМ Ростова. Из-за отсутствия достаточного количества гаражей автовладельцы, проживающие в многоквартирных домах, вынуждены оставлять свои машины под открытым небом, чем и пользуются ушлые автоворы, промышляющие таким «бизнесом».

Живущая неподалеку от места происшествия ростовчанка Мария Ворошилова прокомментировала эту неприятную ситуацию в паблике «Ростов Главный».

- Место тут не очень хорошее, самое темное вокруг всего дома, уже не в первый раз именно на этом уголке разбирают машины. Как раз собиралась машину присматривать, видимо вместе с гаражом надо это делать, - написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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