Крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка закрыли ВТБ и ДОМ.РФ

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-01T15:50:30+03:00

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Завершена сделка секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ. Речь идет о сумме в 95,652 млрд руб. И это четвертая сделка банка в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством этого агентства по ипотечному и жилищному кредитованию. К слову, нынешний выпуск уже стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю.

- Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов, - уверен Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, который предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам. - Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте.

Известно, что по нынешним облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает дочерняя компания ДОМ.РФ - ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск размещен по открытой подписке, а номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей. Юридический срок погашения - 28 сентября 2049 года. Напомним, в минувшем году ВТБ и ДОМ.РФ подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб.

НАША СПРАВКА

Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ являются одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. А основным инструментом достижения поставленной цели является рост платежеспособного спроса, обеспеченного развитием ипотечного кредитования, в том числе снижением ставки по ипотечным кредитам ниже 8%. Достижение этих целей будет достигнуто, среди прочего, благодаря механизму ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.