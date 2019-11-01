В Ростовской области врач лишился работы после того, как 11-летнему мальчику ампутировали руку
В районной Зерноградской больнице уволился врач, которого подозревают в неправильной постановке диагноза 11- летнему мальчику, оставшемуся без руки из-за газовой гангрены. Заболевание развилось в результате неправильного лечения.
Медицинский работник может быть виновен в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.
- Врач не работает больше в этой больнице, - рассказали «Комсомольской правде-Ростов» в Министерстве здравоохранения Ростовской области.
Ребенку спасли жизнь в детской клинической больнице, где врачи были вынуждены провести ампутацию правой руки школьнику.
В больнице была проведена проверка, в результате которой были зафиксированы множественные нарушения оказания медицинской помощи и низкий квалификационный уровень врача. Собранные комиссией материалы передали в областной следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU