2019-11-01T16:46:20+03:00
Общество

В Ростовской области врач лишился работы после того, как 11-летнему мальчику ампутировали руку

Дело расследует СК
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Врач лишился работы после проверки. Фото: Зерноградская ЦРБВрач лишился работы после проверки. Фото: Зерноградская ЦРБ
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В районной Зерноградской больнице уволился врач, которого подозревают в неправильной постановке диагноза 11- летнему мальчику, оставшемуся без руки из-за газовой гангрены. Заболевание развилось в результате неправильного лечения.

Медицинский работник может быть виновен в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.

- Врач не работает больше в этой больнице, - рассказали «Комсомольской правде-Ростов» в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

Ребенку спасли жизнь в детской клинической больнице, где врачи были вынуждены провести ампутацию правой руки школьнику.

В больнице была проведена проверка, в результате которой были зафиксированы множественные нарушения оказания медицинской помощи и низкий квалификационный уровень врача. Собранные комиссией материалы передали в областной следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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