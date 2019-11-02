В Ростовской области водитель «пятерки» погиб после столкновения с «КамАЗом»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-02T08:55:22+03:00

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В пятницу, 1 ноября, в Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Дорожное происшествие случилось около 22:15 в Егорлыкском районе. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, на автодорога Егорлыкская - Новороговская - Плоская, 36-летний мужчина, находившийся за рулем «пятерки», столкнулся со встречным «КамАЗом».

По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал боковой интервал. От удара у большегруза, груженного свеклой, вырвало ось и он опрокинулся.

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. На скорой с многочисленными травмами его повезли в ближайшую районную больницу. Однако травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU