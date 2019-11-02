«Какая же ты вдохновляющая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в нижнем белье поздравила поклонников с первым снегом

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-02T10:54:13+03:00

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Нетривиально подошла к поздравлениям «Мисс Россия» Татьяна Котова. Поющая дива - после победы в главном конкурсе страны и выступления в трио «ВИА Гра» модель занялась сольной карьерой - опубликовала в своем Instagram снимок в нижнем белье. На нем она держит в руках розу. Таким образом красотка проиллюстрировала пост-поздравление.

- С первым снегом всех нас! Зима в этом году пришла почти по расписанию, - написала Татьяна. - А снег всегда вызывает у меня желание забраться под одеяло... аж до марта, чтобы согреться.

kottova С первым снегом всех нас!

Народ предположил, что речь идет скорее всего о Москве, а не о Ростове-на-Дону, откуда красавица родом. Но поддержал красотку в комментариях: под откровенным фото сейчас больше 17 тысяч лайков.

Были и такие комплименты: «Какая же красивая фотосессия. Просто балдею от нее», «Моя драгоценная, какая же ты вдохновляющая», «Красотка как всегда» и «Вы красивая очень-очень».

ИСТОЧНИК KP.RU