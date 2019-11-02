2019-11-02T11:22:37+03:00
Общество

«Истина в вине, а здоровье в воде»: «Миссис Россия» отвела детей в ростовский аквапарк

Полина Диброва поделилась, как проводит осенние каникулы
ГОШЕВ ИГОРЬ
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Поклонники только восхитились заботливой матерью. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Поклонники только восхитились заботливой матерью. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Осенние каникулы «Миссис Россия» Полина Диброва вместе с детьми решила провести в родном Ростове-на-Дону. И даже посетила один из местных аквапарков, о чем радостно сообщила своим поклонникам в Instagram.

- Думала хоть в Ростове погреемся, как же... +5, а на следующей неделе, как по закону подлости +17 градусов, - написала мать троих мальчишек. - Но мы не унываем и греемся в аквапарке.

Модель призналась, что дети любят горки, а вот сама она предпочитает «лягушатник» - то есть поплескаться в бассейне.

- Когда-то и я наслаждалась ими, но что-то как-то возраст берет свое, - явно решила пококетничать Полина.

polinadibrovapolinadibrova
Полину Диброву называют одной из самых красивых женщин России
1124 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники только восхитились заботливой матерью.

- Супер, каникулы, супер детки, супер мамочка, - написал один из Интернет-пользователей.

- Полина, какая вы красивая и дети чудо, - согласен другой.

- Истина в вине, а здоровье в воде, - вынес свой вердикт третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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