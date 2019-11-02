2019-11-02T12:02:07+03:00
Происшествия

Ростовской области воришки стащили из магазина еду, алкоголь и сигареты

Троицу удалось задержать полицейским
Ольга ГОПАЛО
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Троицу удалось задержать полицейским. Фото: ГУ МВД России по РО.Троицу удалось задержать полицейским. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростовской области неизвестные обчистили продуктовый магазин. ЧП произошло в Неклиновском районе. О преступлении в полицию сообщил владелец торговой точки. Он рассказал стражам порядка, что его сотрудница пришла на работу и увидела, что что-то не так. Продавщица не досчиталась сигарет, спиртного и закуски. В этот момент злоумышленники уже садились в машину.

Однако по горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленников. Ими оказались молодые люди от 24 до 26 лет. Все они уже имели за плечами судимости. Оказалось, что это не первый их такой способ обеспечить себе хлеб насущный. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, мужчины признались в совершении еще трех аналогичных преступлений. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Не исключено, что ближайшие несколько лет их на законных основаниях будут ждать казенные завтрак, обед и ужин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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