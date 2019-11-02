Страшная авария на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области: один погиб, трое в больнице

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-02T13:05:12+03:00

В больницу были доставлены три пассажира иномарки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В субботу, 2 ноября, в Ростовской области произошла авария, в которой погиб один человек, еще нескольких доставили в больницу. ЧП произошло на федеральной трассе М-4 «ДОН». Там столкнулись минивэн и «КамАЗ».

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по предварительным данным, Volkswagen Caddy не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего большегруза. автомобиля "КамАЗ" и въехал в него.

В результате столкновения мужчина, находившейся за рулем легковушки, скончался на месте дорожного происшествия. Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам скорой оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

Однако в больницу были доставлены еще три пассажира иномарки. Сейчас за их жизнь борются врачи ближайшей районной больницы.

По факту аварии проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU