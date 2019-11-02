Ростовчанка стащила у знакомого дорогие мобильник и фотоаппарат

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-02T14:06:34+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал, что кто-то обчистил его квартиру. Инцидент произошел в Ленинском районе - то есть практически в самом центре донской столицы. Стражи порядка выехали на место преступления и выяснили, что пропали дорогой мобильный телефон и фотоаппарат. Сумму похищенного имущества владелец гаджетов оценил в 126 тысяч рублей. Задержать предполагаемого преступника, а точнее преступницу, было уже делом техники.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, задержанной оказалась 19-летняя ростовчанка. Она призналась, что когда ее знакомый вышел из комнаты, то забрала дорогие вещи и ушла вместе с ними. В итоге в отношении алчной гостьи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда она будет дожидаться под подпиской невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU