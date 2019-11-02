2019-11-02T17:36:21+03:00
Происшествия

«Пойду добивать!»: Ростовчанин вызвал «скорую» жене, которую ранил ножом

Сейчас за жизнь 42-летней женщины борются врачи
ГОШЕВ Игорь
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Настоящая семейная драма развернулась в одной из квартир Ростова-на-Дону.Настоящая семейная драма развернулась в одной из квартир Ростова-на-Дону.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Настоящая семейная драма развернулась в одной из квартир Первомайского района Ростова-на-Дону. Соседи слышали, как около двух часов ночи субботы, 2 ноября, в экстренные службы региона позвонил мужчина со словами: «Я жену зарезал, пойду добивать!». К счастью, сделать этого он не успел.

Как говорят очевидцы, на место - в дом на улице Вятской, почти сразу же прибыли скорая и полиция. Несчастную женщину с серьезными ранами отвезли в ближайшую больницу. Она действительно была ранена ножом в грудь и живот. Сейчас за жизнь 42-летней ростовчанки борются врачи.

Говорят, похожий случай произошел несколько дней назад на Западном. Там 47-летняя женщина пырнула ножом своего молодого возлюбленного. С ранением брюшной полости 35-летнего мужчину также доставили в больницу.

Что стало причиной и одной, и другой трагедии, теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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