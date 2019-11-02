В Ростове-на-Дону объявили частичную амнистию должникам за холодную воду

СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-02T17:56:31+03:00

Акция по списанию пени действует до конца этого года

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В городе Ростове-на-Дону с ноября стартовала акция по списанию пени должникам. Речь идет о таких услугах, как водоотведение и холодное водоснабжение. Действовать она будет до конца текущего года, а именно - до 31 декабря.

- Цель акции - чтобы ростовчане смогли выйти на последующую оплату за коммунальный ресурс без долгов и без обременений начать новый год, - рассказали в Ростовском Водоканале.

На предприятии объяснили, что долги абонентов - это серьезная экономическая нагрузка. Из-за них практически невозможно проводить реконструкцию и капремонт сетей. Подробности своеобразной амнистии можно узнать как в офисах, так и на официальном сайте компании.

Напомним, на будущей неделе в городе планируются отключения холодной воды, во время которых будут идти плановые ремонтные работы. Не повезет жителям центра и Чкаловского.

ИСТОЧНИК KP.RU