2019-11-02T17:56:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону объявили частичную амнистию должникам за холодную воду

Акция по списанию пени действует до конца этого года
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростове-на-Дону с ноября стартовала акция по списанию пени должникам.В Ростове-на-Дону с ноября стартовала акция по списанию пени должникам.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В городе Ростове-на-Дону с ноября стартовала акция по списанию пени должникам. Речь идет о таких услугах, как водоотведение и холодное водоснабжение. Действовать она будет до конца текущего года, а именно - до 31 декабря.

- Цель акции - чтобы ростовчане смогли выйти на последующую оплату за коммунальный ресурс без долгов и без обременений начать новый год, - рассказали в Ростовском Водоканале.

На предприятии объяснили, что долги абонентов - это серьезная экономическая нагрузка. Из-за них практически невозможно проводить реконструкцию и капремонт сетей. Подробности своеобразной амнистии можно узнать как в офисах, так и на официальном сайте компании.

Напомним, на будущей неделе в городе планируются отключения холодной воды, во время которых будут идти плановые ремонтные работы. Не повезет жителям центра и Чкаловского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трех маршрутах из Ростова-на-Дону до «Меги» можно платить безналом
«Окружающие кричат и подают знаки остановиться»: В Таганроге водитель грузовика не заметил, как насмерть сбил пенсионерку
«Необычной формы и с большими витражными окнами»: В Ростове-на-Дону на улице Благодатной появится инновационная школа
«Пойду добивать!»: Ростовчанин вызвал «скорую» жене, которую ранил ножом
Ростовчанка стащила у знакомого дорогие мобильник и фотоаппарат
Страшная авария на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области: один погиб, трое в больнице
Ростовской области воришки стащили из магазина еду, алкоголь и сигареты
«Истина в вине, а здоровье в воде»: «Миссис Россия» отвела детей в ростовский аквапарк
«Какая же ты вдохновляющая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в нижнем белье поздравила поклонников с первым снегом