«Необычной формы и с большими витражными окнами»: В Ростове-на-Дону на улице Благодатной появится инновационная школа

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-02T18:09:34+03:00

Здание разделят на два учебных крыла— для младших и старших классов. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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В Ростове-на-Дону на Западном появится новая школа. Как рассказали в мэрии города, ее возведут на улице Благодатной. В настоящее время идут проектно-изыскательские работы по данному объекту.

Известно, что школа будет самой инновационной. Само здание - с большими витражными окнами и необычной формы. В рекреациях предполагается множество диванов и пуфиков. Для началки будет спроектировано место для подвижных игр, а для старшеклассников – многофункциональный центр, включающий в себя не только учебные классы, но и различные мастерские - как на фабриках и заводах. Например, кулинарный класс, столярные и швейные мастерские, помещение для металлообработки.

Причем, для удобства учеников здание разделят на два учебных крыла - для младших и старших классов, а между ними - центральная часть с библиотекой, столовой и актовым залом.

В горадминистрации добавили, что в одну смену здесь могут учиться 1 650 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU