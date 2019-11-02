2019-11-02T18:48:08+03:00
Общество

На трех маршрутах из Ростова-на-Дону до «Меги» можно платить безналом

Речь идет о тех, которые выезжают с Орбитальной, зоопарка и Главного вокзала
ГОШЕВ Игорь
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Хорошая новость для тех, кто планирует поездку в район торгового комплекса и привык расплачиваться картой.Хорошая новость для тех, кто планирует поездку в район торгового комплекса и привык расплачиваться картой.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Хорошая новость для тех, кто планирует поездку в район торгового комплекса «Мега» и привык расплачиваться картой. Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт», сразу на двух маршрутах, которые считаются уже пригородными, появится возможность для безналичной оплаты проезда - речь идет не только о транспортных, но и банковских картах. Речь идет о тех маршрутах, конечная остановка у которых - улица Орбитальня и зоопарк, то есть номера 163 и 164 соответственно.

Там же добавили, что школьники и пенсионеры по старости не имеют льготы за проезд, потому оплачивать им придется как и всем - 26 рублей. А вот региональным льготникам достаточно просто приложить к валидаторам свою социальную карту.

К слову, оплатить безналом можно также и на другом маршруте до торгового центра - №85, он отправляется с Главного вокзала. Там такая схема оплаты уже действует относительно давно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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