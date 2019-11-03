В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-03T09:25:19+03:00

В Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Фото: Влад КОМЯКОВ

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В субботу, 2 ноября, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Сообщение на пульт единой диспетчерской службы поступило около 20:22. Звонившие сообщили, что в городе Миллерово горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Урожайную.

- Возгорание произошло на летней кухне, - рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. - Общая площадь пожара составила девять квадратных метров. На месте работали 12 человек огнеборцев и три спецмашины. Спустя семь минут огонь удалось локализовать еще через 12 минут полностью ликвидировать. В огне погиб мужчина.

А накануне, 1 ноября, также вечером похожее ЧП произошло в станице Вешенской. Там погибла 73-летняя женщина. Предварительная причина пожара - нарушение правил в эксплуатации печи.

Теперь специалистам предстоит назвать окончательные причины возгораний уже после проведенных проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU