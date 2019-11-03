2019-11-03T09:25:19+03:00
Происшествия

В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек

ЧП случилось в Миллеровском районе
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека.В Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 2 ноября, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Сообщение на пульт единой диспетчерской службы поступило около 20:22. Звонившие сообщили, что в городе Миллерово горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Урожайную.

- Возгорание произошло на летней кухне, - рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. - Общая площадь пожара составила девять квадратных метров. На месте работали 12 человек огнеборцев и три спецмашины. Спустя семь минут огонь удалось локализовать еще через 12 минут полностью ликвидировать. В огне погиб мужчина.

А накануне, 1 ноября, также вечером похожее ЧП произошло в станице Вешенской. Там погибла 73-летняя женщина. Предварительная причина пожара - нарушение правил в эксплуатации печи.

Теперь специалистам предстоит назвать окончательные причины возгораний уже после проведенных проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области летчик в маске, угрожая ножом, забрал 38 тысяч рублей из кассы
Погода на неделю 4-10 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: потеплеет до плюс 19 градусов
Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону за инсценировку теракта толпа чуть не разорвала шутника
На трех маршрутах из Ростова-на-Дону до «Меги» можно платить безналом
«Окружающие кричат и подают знаки остановиться»: В Таганроге водитель грузовика не заметил, как насмерть сбил пенсионерку
«Необычной формы и с большими витражными окнами»: В Ростове-на-Дону на улице Благодатной появится инновационная школа
В Ростове-на-Дону объявили частичную амнистию должникам за холодную воду
«Пойду добивать!»: Ростовчанин вызвал «скорую» жене, которую ранил ножом
Ростовчанка стащила у знакомого дорогие мобильник и фотоаппарат
Страшная авария на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области: один погиб, трое в больнице
Ростовской области воришки стащили из магазина еду, алкоголь и сигареты
«Истина в вине, а здоровье в воде»: «Миссис Россия» отвела детей в ростовский аквапарк
«Какая же ты вдохновляющая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в нижнем белье поздравила поклонников с первым снегом