2019-11-03T11:02:42+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону за инсценировку теракта толпа чуть не разорвала шутника

ЧП произошло на улице Королева, а кадры избиения попали в Сеть
ГОШЕВ Игорь
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ЧП произошло на улице Королева, а кадры ЧП попали в Сеть. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".ЧП произошло на улице Королева, а кадры ЧП попали в Сеть. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В Ростове-на-Дону местные жители чуть не устроили самосуд, кадры которого опубликовали в одном из городских пабликов. Там видно, как несколько мужчин пинают ногами молодого человека, пытаясь таким образом объяснить - шутка, мол, была очень неудачной. Если верить автору ролика, то предшествовало этому такое происшествие:

- На улице Королева парень закинул черный пакет в автобус №18 и крикнул "Аллаху Акбар", - говорится в посте. - Испуганные пассажиры тут же начали выбегать из салона.

Выяснилось, что в пакете оказалась плитка. А шутника сразу поймали. Говорят, полицию так никто и не вызвал.

Под видео, которое активно снабжено ненормативной лексикой, сотни комментариев. Мнения разделились. Одни пишут:

- Тот самый случай, когда пранк вышел из под контроля.

А другие уверены - избитый и сам может призвать к ответственности обидчиков.

- Доказательств тому, что он что-то кидал и что-то кричал нет, но есть видео жестокого избиения молодого человека и равнодушного отношения к этому прохожих, - написала одна из ростовчанок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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