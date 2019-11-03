2019-11-03T10:17:59+03:00
Спорт

Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: где и когда

Выясняем, где и когда 3 ноября 2019 пройдет футбольный матч «Краснодар» - «Ростов»
ГОШЕВ Игорь
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Ростовские футболисты уже прибыли в Краснодар и готовы к предстоящему матчу.Ростовские футболисты уже прибыли в Краснодар и готовы к предстоящему матчу.
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Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: где и когда. Известно, что спортивный поединок пройдет на домашнем стадионе краснодарцев. Начало встречи назначено на 16:30. Сообщается, что это будет матч 15 тура Российской премьер-лиги.

Как рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Ростов», победитель очной встречи выйдет на «чистое» второе место в турнирной таблице. А между тем ростовские футболисты уже прибыли на место игры.

К слову, для ростовских болельщиков на гостевом стадионе выделили 3,5 тысячи мест. Кроме того, для желто-синих даже организовали бесплатную электричку, которая уже уехала в Краснодар в 07:30 утра. Обратный рейс запланирован на 21:20. Он отправится со станции «Краснодар-1».

Обещают, что осадков в этот день не будет, а воздух прогреется до плюс 14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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