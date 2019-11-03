2019-11-03T10:33:27+03:00
Общество

Погода на неделю 4-10 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: потеплеет до плюс 19 градусов

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону 4-10 ноября 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Аномальное для ноября тепло обещают в Ростове-на-Дону на предстоящей неделе.Аномальное для ноября тепло обещают в Ростове-на-Дону на предстоящей неделе.
Изменить размер текста:

Погода на неделю 4-10 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: потеплеет до плюс 19 градусов. Так, если верить прогнозам синоптиков, плюсовые температуры в донской столице начнутся с понедельника, 4 ноября. В этот день в южном городе - от нуля до плюс девяти градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит до девяти метров в секунду.

Во вторник, 5 ноября, будет солнечно - от пяти до 12 градусов со знаком плюс. В среду, 6 ноября, с утра возможен небольшой дождик, зато днем от 14 до 18 градусов тепла. А вот четверг, 7 ноября, станет самым теплым на предстоящей неделе - до 19 градусов со знаком плюс и без осадков. В пятницу, 8 ноября, чуть похолодает - до плюс 15 градусов.

Тепло не уйдет и в выходные - метеорологи прогнозируют также плюсовые температуры, а ветер утихнет до двух метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области летчик в маске, угрожая ножом, забрал 38 тысяч рублей из кассы
Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону за инсценировку теракта толпа чуть не разорвала шутника
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек
На трех маршрутах из Ростова-на-Дону до «Меги» можно платить безналом
«Окружающие кричат и подают знаки остановиться»: В Таганроге водитель грузовика не заметил, как насмерть сбил пенсионерку
«Необычной формы и с большими витражными окнами»: В Ростове-на-Дону на улице Благодатной появится инновационная школа
В Ростове-на-Дону объявили частичную амнистию должникам за холодную воду
«Пойду добивать!»: Ростовчанин вызвал «скорую» жене, которую ранил ножом
Ростовчанка стащила у знакомого дорогие мобильник и фотоаппарат
Страшная авария на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области: один погиб, трое в больнице
Ростовской области воришки стащили из магазина еду, алкоголь и сигареты
«Истина в вине, а здоровье в воде»: «Миссис Россия» отвела детей в ростовский аквапарк
«Какая же ты вдохновляющая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в нижнем белье поздравила поклонников с первым снегом