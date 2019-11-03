СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-03T10:33:27+03:00

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Погода на неделю 4-10 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: потеплеет до плюс 19 градусов. Так, если верить прогнозам синоптиков, плюсовые температуры в донской столице начнутся с понедельника, 4 ноября. В этот день в южном городе - от нуля до плюс девяти градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит до девяти метров в секунду.

Во вторник, 5 ноября, будет солнечно - от пяти до 12 градусов со знаком плюс. В среду, 6 ноября, с утра возможен небольшой дождик, зато днем от 14 до 18 градусов тепла. А вот четверг, 7 ноября, станет самым теплым на предстоящей неделе - до 19 градусов со знаком плюс и без осадков. В пятницу, 8 ноября, чуть похолодает - до плюс 15 градусов.

Тепло не уйдет и в выходные - метеорологи прогнозируют также плюсовые температуры, а ветер утихнет до двух метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU