2019-11-03T11:18:20+03:00
Происшествия

В Ростовской области летчик в маске, угрожая ножом, забрал 38 тысяч рублей из кассы

По горячим следам злоумышленника задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
По горячим следам злоумышленника задержали полицейские.По горячим следам злоумышленника задержали полицейские.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В полицию обратилась женщина, которая стала жертвой преступления. Инцидент произошел в Сельском районе Дона. Сотрудница компании одной из почтовых сетей рассказала, что неизвестный в маске ворвался в помещение и, угрожая ножом, потребовал деньги. После того, как женщина открыла кассу, подозреваемый забрал 38 тысяч рублей и убежал.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, на его счету это уже не первое преступление.

- По той же схеме налетчик уже забрал 15 тысяч рублей, - добавили в донском главке.

В отношении злоумышленника полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Часть похищенного у него изъяли. Решения суда мужчина будет дожидаться в камере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на неделю 4-10 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: потеплеет до плюс 19 градусов
Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону за инсценировку теракта толпа чуть не разорвала шутника
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек
На трех маршрутах из Ростова-на-Дону до «Меги» можно платить безналом
«Окружающие кричат и подают знаки остановиться»: В Таганроге водитель грузовика не заметил, как насмерть сбил пенсионерку
«Необычной формы и с большими витражными окнами»: В Ростове-на-Дону на улице Благодатной появится инновационная школа
В Ростове-на-Дону объявили частичную амнистию должникам за холодную воду
«Пойду добивать!»: Ростовчанин вызвал «скорую» жене, которую ранил ножом
Ростовчанка стащила у знакомого дорогие мобильник и фотоаппарат
Страшная авария на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области: один погиб, трое в больнице
Ростовской области воришки стащили из магазина еду, алкоголь и сигареты
«Истина в вине, а здоровье в воде»: «Миссис Россия» отвела детей в ростовский аквапарк
«Какая же ты вдохновляющая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в нижнем белье поздравила поклонников с первым снегом