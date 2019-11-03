В Ростовской области летчик в маске, угрожая ножом, забрал 38 тысяч рублей из кассы

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-03T11:18:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась женщина, которая стала жертвой преступления. Инцидент произошел в Сельском районе Дона. Сотрудница компании одной из почтовых сетей рассказала, что неизвестный в маске ворвался в помещение и, угрожая ножом, потребовал деньги. После того, как женщина открыла кассу, подозреваемый забрал 38 тысяч рублей и убежал.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, на его счету это уже не первое преступление.

- По той же схеме налетчик уже забрал 15 тысяч рублей, - добавили в донском главке.

В отношении злоумышленника полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Часть похищенного у него изъяли. Решения суда мужчина будет дожидаться в камере.

ИСТОЧНИК KP.RU