2019-11-03T12:00:11+03:00
Общество

«Веселая русалка»: Олимпийская чемпионка устроила шоу в бассейне пятизвездочного отеля

Команда синхронисток сейчас находится на тренировочных сборах в Арабских Эмиратах
ГОШЕВ Игорь
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева активно ведет свой Instagram, в котором рассказывает о буднях команды синхронисток.

- Да простят нас все, кто находится в холодном климате, но у нас сбор в Арабских Эмиратах, поэтому ближайшие посты будут очень солнечными, - честно предупредила ростовчанка поклонников. И добавила: «Но не спешите завидовать, мы здесь тренируемся. Хотя в таком месте, конечно, приятнее плавать, чем в четырех стенах нашей базы».

chigirevavladachigirevavlada
Пожалуйста, подарите мне такой матрац, очень надо Я готова кувыркаться на нем вечно
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Надо сказать, что в перерывах между тренировками, у русских русалок еще и остается время для веселья. Так, Влада устроила настоящее шоу прямо в бассейне пятизвездочного отеля, выделывая на надувном матрасе такие па, которые зрители могут увидеть разве что на соревнованиях.

В итоге фанаты уже в шутку прозвали Владу Чигиреву «Веселая русалка», а видео - «Какая прелесть»! Ролик импровизированного выступления набрал тысячи просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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