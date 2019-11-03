«Веселая русалка»: Олимпийская чемпионка устроила шоу в бассейне пятизвездочного отеля

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-03T12:00:11+03:00

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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева активно ведет свой Instagram, в котором рассказывает о буднях команды синхронисток.

- Да простят нас все, кто находится в холодном климате, но у нас сбор в Арабских Эмиратах, поэтому ближайшие посты будут очень солнечными, - честно предупредила ростовчанка поклонников. И добавила: «Но не спешите завидовать, мы здесь тренируемся. Хотя в таком месте, конечно, приятнее плавать, чем в четырех стенах нашей базы».

chigirevavlada Пожалуйста, подарите мне такой матрац, очень надо Я готова кувыркаться на нем вечно

Надо сказать, что в перерывах между тренировками, у русских русалок еще и остается время для веселья. Так, Влада устроила настоящее шоу прямо в бассейне пятизвездочного отеля, выделывая на надувном матрасе такие па, которые зрители могут увидеть разве что на соревнованиях.

В итоге фанаты уже в шутку прозвали Владу Чигиреву «Веселая русалка», а видео - «Какая прелесть»! Ролик импровизированного выступления набрал тысячи просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU