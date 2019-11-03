2019-11-03T15:38:34+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Западном угнали «Киа Рио»

Хозяйка машины написала заявление в полицию
Ольга ГОПАЛО
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22-летний мужчина признался, что вскрыл машину ночью - с помощью специального устройства он отключил сигнализацию, а после укатил на иномарке.22-летний мужчина признался, что вскрыл машину ночью - с помощью специального устройства он отключил сигнализацию, а после укатил на иномарке.Фото: Николай КРИВИЧ
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В городе Ростове-на-Дону девушка написала заявление в полицию о том, что у нее угнали автомобиль «Киа Рио». Инцидент произошел в Западном жилом массиве донской столицы. Ущерб хозяйка имущества оценила в 680 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им удалось задержать подозреваемого. 22-летний мужчина признался, что вскрыл машину ночью - с помощью специального устройства он отключил сигнализацию, а после укатил на иномарке. Автомобиль парень хотел со временем продать, но ему помещали полицейские.

В донском главке добавили, что в отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет задержанный проведет в местах не столь отдаленных. А вот машину уже вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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