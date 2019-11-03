2019-11-03T17:52:04+03:00
Общество

Гандболистки «Ростов-Дон» обыграли соперниц из Дании

Встреча проходила в рамках четвертого тура предварительного этапа Лиги чемпионов
Ольга ГОПАЛО
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Матч завершился со счетом 34:26 в пользу ростовской команды. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Матч завершился со счетом 34:26 в пользу ростовской команды. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону прошел гандбольный поединок, в котором победу одержали хозяйки поля. На одной площадке встретились ганболистки «Ростов-Дон» и их соперницы из Дании из команды «Эсбьерг». Встреча проходила в рамках четвертого тура предварительного этапа Лиги чемпионов.

Как рассказали в мэрии города, счет в этой встрече открыли ростовчанки с пенальти. Спустя полминуты семиметровый забил «Эсбьерг». Далее инициатива перешла гостьям, которые забивали следующие шесть минут. Но уже до конце десятой минуты «Ростов-Дон» сделал отставание в счете минимальным. Рисунок на протяжении всей игры постоянно менялся.

В итоге, в какой-то момент - после выхода на поле Анны Вяхиревой, ростовчанки стали действовать активнее и увереннее. А вот гостьи растерялись. И, как результат, матч завершился со счетом 34:26 в пользу ростовской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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