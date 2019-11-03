В Ростове-на-Дону строительство и ремонт трех детских садов обещают завершить к концу года

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-03T17:51:06+03:00

Два из них появятся в Левенцовке и один на улице Нижненольной

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В Ростове-на-Дону появятся три детских сада. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. В частности, речь идет о том, что два из них сейчас строят в микрорайоне Левенцовский - на 190 и 220 мест с бассейнами для малышей. Сейчас на объектах идут электромонтажные сантехнические и инженерные работы, а в здания совсем скоро запустят отопление. Далее строители приступят к установке чаш бассейна.

В другом детском саду - «8 марта» на улице Нижненольной, 6, проводится масштабная реконструкция.

- В настоящий момент на объекте завершен монтаж оконных блоков, завершается утепление фасада здания и устройство покрытия кровли, - рассказали чиновники, - а также там ведутся работы по устройству наружных сетей водоотведения, прокладке внутренних электрических сетей и внутренние отделочные работы.

Работы на этом объекте планируется завершить до конца этого года, на первых двух - в первой половине декабря 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU