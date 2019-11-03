В Ростове-на-Дону строительство и ремонт трех детских садов обещают завершить к концу года
В Ростове-на-Дону появятся три детских сада. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. В частности, речь идет о том, что два из них сейчас строят в микрорайоне Левенцовский - на 190 и 220 мест с бассейнами для малышей. Сейчас на объектах идут электромонтажные сантехнические и инженерные работы, а в здания совсем скоро запустят отопление. Далее строители приступят к установке чаш бассейна.
В другом детском саду - «8 марта» на улице Нижненольной, 6, проводится масштабная реконструкция.
- В настоящий момент на объекте завершен монтаж оконных блоков, завершается утепление фасада здания и устройство покрытия кровли, - рассказали чиновники, - а также там ведутся работы по устройству наружных сетей водоотведения, прокладке внутренних электрических сетей и внутренние отделочные работы.
Работы на этом объекте планируется завершить до конца этого года, на первых двух - в первой половине декабря 2019-го.
ИСТОЧНИК KP.RU