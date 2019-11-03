В ростовском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-03T17:38:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области поделились лайфхаком - как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость для автомобиля. По словам санитарных врачей, важно внимательно изучить этикетку. На ней четко должны быть прописаны название и торговая марка, состав, описание и меры предупреждения опасности, идентификационные данные партии продукции, срок годности и сведения о производителе.

И главное - по информации ведомства, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, запрещенный к использованию в средствах по уходу за автотранспортом, иных бытовых средствах.

- Он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, дешев и хорошо очищает стекла, - говорят специалисты. - Однако является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия. При этом в воздушной среде салона автомобиля могут накапливаться небезопасные концентрации метанола и вызвать отравления. Оно выражается состоянием легкого опьянения, тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением зрения вплоть до слепоты, а далее - затрудненное дыхание, расширение зрачков, судороги и смерть от остановки дыхания. При больших дозах отравление может протекать в молниеносной форме, смерть наступает в течение двух-трех часов.

Поэтому покупать жидкость надо только в проверенных торговых точках и внимательно читать сведения на этикетке.

ИСТОЧНИК KP.RU