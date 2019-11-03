2019-11-03T17:38:07+03:00
Общество

В ростовском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость

Автомобилистам советуют внимательно отнестись к ее выбору
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Автомобилистам советуют внимательно отнестись к выбору жидкости для авто.Автомобилистам советуют внимательно отнестись к выбору жидкости для авто.Фото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

В Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области поделились лайфхаком - как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость для автомобиля. По словам санитарных врачей, важно внимательно изучить этикетку. На ней четко должны быть прописаны название и торговая марка, состав, описание и меры предупреждения опасности, идентификационные данные партии продукции, срок годности и сведения о производителе.

И главное - по информации ведомства, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, запрещенный к использованию в средствах по уходу за автотранспортом, иных бытовых средствах.

- Он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, дешев и хорошо очищает стекла, - говорят специалисты. - Однако является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия. При этом в воздушной среде салона автомобиля могут накапливаться небезопасные концентрации метанола и вызвать отравления. Оно выражается состоянием легкого опьянения, тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением зрения вплоть до слепоты, а далее - затрудненное дыхание, расширение зрачков, судороги и смерть от остановки дыхания. При больших дозах отравление может протекать в молниеносной форме, смерть наступает в течение двух-трех часов.

Поэтому покупать жидкость надо только в проверенных торговых точках и внимательно читать сведения на этикетке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: счет и результат игры
В Ростове-на-Дону строительство и ремонт трех детских садов обещают завершить к концу года
Гандболистки «Ростов-Дон» обыграли соперниц из Дании
В Ростове-на-Дону на Западном угнали «Киа Рио»
«Веселая русалка»: Олимпийская чемпионка устроила шоу в бассейне пятизвездочного отеля
В Ростовской области налетчик в маске, угрожая ножом, забрал 38 тысяч рублей из кассы
Погода на неделю 4-10 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: потеплеет до плюс 19 градусов
Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону за инсценировку теракта толпа чуть не разорвала шутника
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек
На трех маршрутах из Ростова-на-Дону до «Меги» можно платить безналом
«Окружающие кричат и подают знаки остановиться»: В Таганроге водитель грузовика не заметил, как насмерть сбил пенсионерку
«Необычной формы и с большими витражными окнами»: В Ростове-на-Дону на улице Благодатной появится инновационная школа
В Ростове-на-Дону объявили частичную амнистию должникам за холодную воду
«Пойду добивать!»: Ростовчанин вызвал «скорую» жене, которую ранил ножом
Ростовчанка стащила у знакомого дорогие мобильник и фотоаппарат
Страшная авария на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области: один погиб, трое в больнице
Ростовской области воришки стащили из магазина еду, алкоголь и сигареты
«Истина в вине, а здоровье в воде»: «Миссис Россия» отвела детей в ростовский аквапарк
«Какая же ты вдохновляющая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в нижнем белье поздравила поклонников с первым снегом