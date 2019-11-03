2019-11-03T18:40:44+03:00
Спорт

Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: счет и результат игры

Выясняем, какой счет и результат игры 3 ноября 2019 между футболистами «Краснодара» и «Ростова»
ГОШЕВ Игорь
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Спортивный поединок проходил для команды желто-синих на выезде. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".Спортивный поединок проходил для команды желто-синих на выезде. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".
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Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: счет и результат игры. Спортивный поединок проходил для команды желто-синих на выезде. Для этого спортсмены прибыли на игру за сутки, а вот болельщиков рано утром в воскресенье, 3 ноября, доставили в Краснодар на бесплатной электричке. Всего для них было предоставлено 3,5 тысячи билетов.

В итоге, те кто поехал на матч поддержать любимую команду, преодолели путь не зря. Мощная поддержка помогла команде Валерия Карпина, а стадион был практически весь в цветах ростовской команды.

Счет в игре открыл Алексей Ионов. Он же забил и второй гол в первом тайме. Второй тайм начался с двух желтых карточек, которые получили ростовские футболисты Ивелин Попов и Роман Еременко, а позже и Бпхтиер Зайнутдинов, который вышел на поле вместо Попова.

Во втором тайме хозяева поля смогли отыграться. И, как результат, счет игры 2:2.

Это был матч 15-го тура РПЛ.

Следующий матч желто-синие проведут на «Ростов Арене» против «Тамбова». Игра начнется в субботу, 9 ноября, в 16:30.

КОНКРЕТНО

«Краснодар» - «Ростов» 2:2

Состав «Ростова»: Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чернов, Чистяков, Еременко, Ионов, Байрамян (Саплинов, 78), И. Попов (к) (Зайнутдинов, 69), Глебов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов Д. (в), Вилюш, Маляров, Ведерников, Прошляков, Долгов, Логашов, Сигурдарсон, Сигурдссон.

Голы: Игнатьев, Спайич, Ионов.

Судья: Алексей Еськов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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