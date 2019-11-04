2019-11-04T08:32:44+03:00
Общество

В Таганроге потушили крупный пожар в заброшенном цеху

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Загорелась кровля заброшенного цеха. Фото: МЧС по Ростовской областиЗагорелась кровля заброшенного цеха. Фото: МЧС по Ростовской области
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Открытый огонь в неэксплуатируемом цеху предприятия «Красный гидропресс» ликвидировали донские пожарные. Как рассказали в Главном управлении МЧС по Ростовской области, ЧП произошло в Таганроге, на улице Северная площадь.

Сильный пожар начался на площади 600 квадратных метров вечером в воскресенье. Ему был присвоен повышенный уровень сложности. Для борьбы с возгоранием были оперативно направлены 32 спасателя и 10 единиц спецтехники. Огонь удалось локализовать в 18:45. К тому времени площадь, охваченная пламенем, расширилась.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Фото: МЧС по Ростовской области

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Фото: МЧС по Ростовской области

Слаженными действиями прибывших на место пожарных возгорание удалось потушить.

- В 19:25 объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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