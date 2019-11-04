2019-11-04T09:58:15+03:00
Происшествия

Донские школьники стали фигурантами уголовного дела после кражи

Возраст подозреваемых – 13 лет
Иван ТИМОФЕЕВ
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Полицейские задержали подозреваемых в краже школьниковПолицейские задержали подозреваемых в краже школьниковФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Цимлянском районе четверо подростков попались на краже . Желая «легких» денег, 13-летние девятиклассники пошли «на дело». Друзья сговорились проникнуть на территорию предприятии «Полоса», расположенного в Цимлянске на улице Московской. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, добычей 13-летних юношей стали семь алюминиевых листов.

- Сумма ущерба составила пять тысяч пятьсот рублей, - пояснил собеседник издания.

Листы подростки хотели сдать на лом, но не успели, так как в дело вмешались правоохранители.

В итоге на всех четверых завели дело по статье «Кража».Сейчас подростки находятся под подпиской о невыезде.

Все юноши – из неблагополучных семей и состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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