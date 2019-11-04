В Ростове сгорели два дома: есть пострадавшие
В донской столице, накануне вечером, третьего ноября, произошел серьезный пожар. На улице Республиканской, 70, загорелась кровля частного дома. Пламя быстро перекинулось на крышу соседнего коттеджа.
- Площадь пожара составила 80 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
С огнем боролись двадцать спасателей. Также были задействованы пять спецмашин.
В результате пострадали два человека. Они отравились продуктами горения. Одного ростовчанина отправили в больницу, второй от госпитализации отказался.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в Таганроге произошел пожар в цеху. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU