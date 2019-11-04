В Ростове сгорели два дома: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-04T12:57:28+03:00

С пожаром на Республиканской боролись 20 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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В донской столице, накануне вечером, третьего ноября, произошел серьезный пожар. На улице Республиканской, 70, загорелась кровля частного дома. Пламя быстро перекинулось на крышу соседнего коттеджа.

- Площадь пожара составила 80 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

С огнем боролись двадцать спасателей. Также были задействованы пять спецмашин.

В результате пострадали два человека. Они отравились продуктами горения. Одного ростовчанина отправили в больницу, второй от госпитализации отказался.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в Таганроге произошел пожар в цеху. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU