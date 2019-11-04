2019-11-04T14:29:08+03:00
Общество

«Своих не ем»: Влада Чигирева рассказала о вкусовых пристрастиях

Олимпийская чемпионка находится на сборах в ОАЭ
Иван ТИМОФЕЕВ
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Влада Чигирева сейчас нежится под жарким солнцем ОАЭ. Фото: Влада Чигирева/instagram.comВлада Чигирева сейчас нежится под жарким солнцем ОАЭ. Фото: Влада Чигирева/instagram.com
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«Русская русалка», красавица-ростовчанка и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева вместе с командой улетела на сборы в ОАЭ. Практически ежедневно спортсменка делится в своем микроблоге в Instagram своими эмоциями от пребывания в арабской стране.

Сегодня, четвертого ноября, она опубликовала пост, посвященный…. рыбе.

- Не описать словами, как нам вчера повезло, ведь вместо тренировки в бассейне мы плавали в ластах на соседний маленький остров, но перед этим нужно было ещё несколько километров пройти пешочком по песку. По пути мы встретили рыболовов, к которым в сети попались: медузы, черепаха, акула, ядовитая рыба и множество других красивых подводных обитателей...мне запомнился момент, когда одна маленькая девочка начала плакать, после увиденного живодерства, и знаете, я её прекрасно понимаю! Сама я не ем рыбу из вкусовых соображений, хоть и все время отшучиваюсь, что это потому, что «своих не ем», но после увиденного у меня даже жабры заболели и зачесалась чешуя... но не об этом, - сообщила Чигнирева.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что синхронистка устроила шоу в бассейне, выделывая на надувном матрасе такие па, которые зрители могут увидеть разве что на соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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