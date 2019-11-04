«Ну и деревня!»: в Ростове в жилой массив вывели пастись стадо коров
Жители Ростова-на-Дону сегодня, четвертого ноября, могли наблюдать по-настоящему сельскую картину. Стадо коров спокойно жевало травку на газоне рядом с жилым комплексом «Звездный» на Пацаева.
Свидетели насчитали шесть буренок. Их сняли на камеру мобильного телефона, а фотофакт выложили в соцсети.
За считанные минуты пост набрал дестятки лайков и комментариев.
- Ну и деревня! – написал один из пользователей.
Другой вспомнил детство у бабушки в деревне. Сам автор поста прокомментировал так: «Вот она - урбанизация!».
Откуда взялись коровы и кому они принадлежат так и осталось загадкой. Пастуха рядом с буренками не заметили.
Ростовчане предположили, что коровы живут в одном из дворов в частном секторе, который расположен недалеко от ЖК «Звездный».
ИСТОЧНИК KP.RU