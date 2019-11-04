2019-11-04T15:40:01+03:00
Общество

«Ну и деревня!»: в Ростове в жилой массив вывели пастись стадо коров

Парнокопытные спокойно жевали травку на Пацаева
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Стадо коров заметили на Пацаева недалеко от ЖК "Звездый". Фото: соцсетиСтадо коров заметили на Пацаева недалеко от ЖК "Звездый". Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Жители Ростова-на-Дону сегодня, четвертого ноября, могли наблюдать по-настоящему сельскую картину. Стадо коров спокойно жевало травку на газоне рядом с жилым комплексом «Звездный» на Пацаева.

Свидетели насчитали шесть буренок. Их сняли на камеру мобильного телефона, а фотофакт выложили в соцсети.

За считанные минуты пост набрал дестятки лайков и комментариев.

- Ну и деревня! – написал один из пользователей.

Другой вспомнил детство у бабушки в деревне. Сам автор поста прокомментировал так: «Вот она - урбанизация!».

Откуда взялись коровы и кому они принадлежат так и осталось загадкой. Пастуха рядом с буренками не заметили.

Ростовчане предположили, что коровы живут в одном из дворов в частном секторе, который расположен недалеко от ЖК «Звездный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Взломали магнитные двери»: в Ростове подростки «обчистили» подъезды
«Своих не ем»: Влада Чигирева рассказала о вкусовых пристрастиях
В Ростове сгорели два дома: есть пострадавшие
Валерий Карпин признался, что его до слез расстроила ничья с соперниками из Краснодара
Донские школьники стали фигурантами уголовного дела после кражи
В Таганроге потушили крупный пожар в заброшенном цеху
«Боже мой, какая красота!»: Ольга Бузова призналась в любви Ростову-на-Дону
Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: счет и результат игры
В ростовском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость
В Ростове-на-Дону строительство и ремонт трех детских садов обещают завершить к концу года
Гандболистки «Ростов-Дон» обыграли соперниц из Дании
В Ростове-на-Дону на Западном угнали «Киа Рио»
«Веселая русалка»: Олимпийская чемпионка устроила шоу в бассейне пятизвездочного отеля
В Ростовской области налетчик в маске, угрожая ножом, забрал 38 тысяч рублей из кассы
Погода на неделю 4-10 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: потеплеет до плюс 19 градусов
Футбольный матч «Краснодар» - «Ростов» 3 ноября 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону за инсценировку теракта толпа чуть не разорвала шутника
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек
На трех маршрутах из Ростова-на-Дону до «Меги» можно платить безналом
«Окружающие кричат и подают знаки остановиться»: В Таганроге водитель грузовика не заметил, как насмерть сбил пенсионерку
«Необычной формы и с большими витражными окнами»: В Ростове-на-Дону на улице Благодатной появится инновационная школа
В Ростове-на-Дону объявили частичную амнистию должникам за холодную воду
«Пойду добивать!»: Ростовчанин вызвал «скорую» жене, которую ранил ножом
Ростовчанка стащила у знакомого дорогие мобильник и фотоаппарат
Страшная авария на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области: один погиб, трое в больнице
Ростовской области воришки стащили из магазина еду, алкоголь и сигареты
«Истина в вине, а здоровье в воде»: «Миссис Россия» отвела детей в ростовский аквапарк
«Какая же ты вдохновляющая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в нижнем белье поздравила поклонников с первым снегом