«Ну и деревня!»: в Ростове в жилой массив вывели пастись стадо коров

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-04T15:40:01+03:00

Стадо коров заметили на Пацаева недалеко от ЖК "Звездый". Фото: соцсети

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Жители Ростова-на-Дону сегодня, четвертого ноября, могли наблюдать по-настоящему сельскую картину. Стадо коров спокойно жевало травку на газоне рядом с жилым комплексом «Звездный» на Пацаева.

Свидетели насчитали шесть буренок. Их сняли на камеру мобильного телефона, а фотофакт выложили в соцсети.

За считанные минуты пост набрал дестятки лайков и комментариев.

- Ну и деревня! – написал один из пользователей.

Другой вспомнил детство у бабушки в деревне. Сам автор поста прокомментировал так: «Вот она - урбанизация!».

Откуда взялись коровы и кому они принадлежат так и осталось загадкой. Пастуха рядом с буренками не заметили.

Ростовчане предположили, что коровы живут в одном из дворов в частном секторе, который расположен недалеко от ЖК «Звездный».

ИСТОЧНИК KP.RU