2019-11-05T09:12:04+03:00
Общество

Отключение света Ростов-на-Дону 5 ноября 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 5 ноября 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 5 ноября 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 5 ноября 2019.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света Ростов-на-Дону 5 ноября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики нынешняя рабочая неделя также начнется в донской столице с отключения электричества. Известно, что все они плановые. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 5 ноября*

до 17:00:

- Пос. «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 48Б, 48И, 41-79; ул. Борисоглебская 52-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; пер. Технологический 8; пер. Экскаваторный; ул. 2-й Пятилетки 23-27; пер. Курильский.

- ул. Береговая 16, 49, 53А 05.11.19 05.11.19 09=00 16=00

тов-на-Дону ул. Байкальская 2-36, 1-39; ул. Гранатовая 13/44В; ул. Ерёменко 45-47, 55, 44А; ул. Западная 13-49, 22-52; ул. Калининградская 26-48, 17-51; ул. Карпатская 1/65; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 2-34, 1-41; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40.

- пос. Верхнетемерницкий; ул. Венеры 34-46; ул. Обсерваторная; пер. Дивный; пер. Ясный; пер. Звездный; пер. Лунный.

до 18:00:

- ул. 6-я линия 7, 9; ул. 8-я линия 1-11, 2-20; ул. 10-я линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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