2019-11-05T10:19:36+03:00
Общество

«В южных местах я чувствую себя красивее»: Русская русалка Влада Чигирева похвасталась пляжным фото

Красавице вновь удалось удивить поклонников
ГОШЕВ Игорь
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Спортивная блондинка в пляжном бикини. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Спортивная блондинка в пляжном бикини. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
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Русская русалка Влада Чигирева вот уже который день подряд зажигает в своем Instsagram. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сейчас вместе с коллегами по команде находится в на сборах в Арабских Эмиратах. И не забывает делиться оттуда впечатлениями, а также яркими фото и видео. Например, в один из дней пловчиха устроила невероятное шоу в прямо в бассейне отеля, исполнив произвольную программу на надувном матраце. А теперь новый пост. На нем спортивная блондинка позирует в пляжном бикини.

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Не посчитайте меня самовлюбленной, но мне кажется, что море и солнце мне особенно идут
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- Не посчитайте меня самовлюбленной, но мне кажется, что море и солнце мне особенно идут, - кокетливо подписала Влада снимок. - В южных местах я чувствую себя красивее и даже глаза окрашиваются любимым цветом бирюзы.

Подписчики лишь подтвердили предположение титулованной спортсменки, написав: «Море тебе к лицу, ты роскошна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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