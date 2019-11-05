2019-11-05T11:02:58+03:00
Общество

«Крайне неудачное фото»: Подписчики раскритиковали снимок известной пловчихи Юлии Ефимовой

Спортсменка поделилась атмосферным кадром, сделанным в Лос-Анджелесе
ГОШЕВ Игорь
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Лидер российской сборной по плаванию весело провела минувшие выходные. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Лидер российской сборной по плаванию весело провела минувшие выходные. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Известная пловчих Юлия Ефимова и к соревнованиям успевает готовиться, и отдыхать. Такой вывод можно сделать, посмотрев на снимок, который она опубликовала в своем Instagram. Судя по всему, лидер российской сборной по плаванию провела минувшие выходные в Лос-Анджелесе.

- На это фото попало все ,что мне так нравится и даже больше, - подписала кадр Юлия, на котором позирует в коротеньких шортах в окружении скульптуры ананаса, заката и людей.

Преданные фанаты сразу же откликнулись, оценив увиденное:

- Вообще самая красотка в мире! - написал один из них.

- Плавание, самый правильный вид физической культуры для девушки - очевидно! - сделал комплимент спортсменке из города Волгодонска Ростовской области другой.

- Главное с плаваньем не завязывай - всё-таки для нас ты одна из немногих олимпийских надежд на золото в бассейне! - пишет третий.

Но были и такие мнение: «Не хочу расстраивать, но крайне неудачное фото» и «Что за металлолом портит фото с права от вас Юлия».

Хотя многие все же остались довольны увиденными: «Ох уж эти ножки!», «Главное на фото - это Вы!», «Ну нельзя же быть такой красивой» и «Ты потрясающая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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