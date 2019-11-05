2019-11-05T11:15:59+03:00
Общество

«Электронные террористы» из Ростова-на-Дону угрожали взорвать вокзалы в Санкт-Петербурге

Предупреждение пришло на электронную почту
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские проверили все вокзалы городаПолицейские проверили все вокзалы городаФото: Архив "КП"
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Сотрудники петербургского отделения российских железных дорог получили по электронной почте анонимное письмо, в котором говорится, что с 5 ноября злоумышленники начнут взрывать станции и вокзалы. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», эксперты выяснили, что сообщение пришло из офиса Ростова-на-Дону.

Примечательно, что преступники собирались взрывать здания в хаотичном порядке с воздуха с помощью квадрокоптеров, находясь на расстоянии нескольких километров. Злоумышленники сообщили, что готовы отказаться от этой идеи за 50 биткоинов, что составляет примерно 30 миллионов рублей. «Электронные террориты» в своем послании даже указали сайты где можно купить криптовалюту. В случае отказа они пригрозили не только нападать на петербургскую инфраструктуру но в дальнейшем поехать в другие российские города.

По факту сообщения полицейские проверяли все вокзалы Санкт-Петербурга, станции, а также порт и аэропорт, но ничего не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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