«Электронные террористы» из Ростова-на-Дону угрожали взорвать вокзалы в Санкт-Петербурге
Сотрудники петербургского отделения российских железных дорог получили по электронной почте анонимное письмо, в котором говорится, что с 5 ноября злоумышленники начнут взрывать станции и вокзалы. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», эксперты выяснили, что сообщение пришло из офиса Ростова-на-Дону.
Примечательно, что преступники собирались взрывать здания в хаотичном порядке с воздуха с помощью квадрокоптеров, находясь на расстоянии нескольких километров. Злоумышленники сообщили, что готовы отказаться от этой идеи за 50 биткоинов, что составляет примерно 30 миллионов рублей. «Электронные террориты» в своем послании даже указали сайты где можно купить криптовалюту. В случае отказа они пригрозили не только нападать на петербургскую инфраструктуру но в дальнейшем поехать в другие российские города.
По факту сообщения полицейские проверяли все вокзалы Санкт-Петербурга, станции, а также порт и аэропорт, но ничего не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU