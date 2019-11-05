«Приключения на троих»: Валерий Сюткин, Иосиф Пригожин и Валерия отобедали в ресторане Ростова-на-Дону
Накануне, 4 ноября, в Ростов-на-Дону высадился целый десант артистов. Об этом каждый из них сообщил в своем Instagram, опубликовав совместное фото. На нем певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин запечатлены вместе с музыкантом Валерием Сюткиным. Артисты приехали давать каждый свой концерт.
- Ростовские приключения на троих, - подписал кадр столичный продюсер. - Где лучше всего пообедать в Ростове? Дайте совет, пожалуйста.
Комментарии подписчиков не заставили себя ждать. Многие советовали посетить хлебосольный Левый берег Дона, другие рестораны в центре города, были варианты и с шаурмой на ЦГБ, и с рестораном фаст-фуда. Еще один подписчик посоветовал беспроигрышный вариант: «Жена пусть приготовит». В итоге, место было выбрано - ресторан на улице Чехова. Средний чек в нем - две тысячи рублей.
Судя по довольным лицам, артистам понравилось. Например, Сюткин написал у себя в микроблоге так: «Обед с «конкурентами» в День Народного Единства - ЭТО ЗДОРОВО!».
Уже сегодня, 5 ноября, у Валерия Сюткина концерт в Краснодаре, а у певицы Валерии - в Ессентуках.
ИСТОЧНИК KP.RU