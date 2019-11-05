«Приключения на троих»: Валерий Сюткин, Иосиф Пригожин и Валерия отобедали в ресторане Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-05T11:26:32+03:00

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Накануне, 4 ноября, в Ростов-на-Дону высадился целый десант артистов. Об этом каждый из них сообщил в своем Instagram, опубликовав совместное фото. На нем певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин запечатлены вместе с музыкантом Валерием Сюткиным. Артисты приехали давать каждый свой концерт.

- Ростовские приключения на троих, - подписал кадр столичный продюсер. - Где лучше всего пообедать в Ростове? Дайте совет, пожалуйста.

Комментарии подписчиков не заставили себя ждать. Многие советовали посетить хлебосольный Левый берег Дона, другие рестораны в центре города, были варианты и с шаурмой на ЦГБ, и с рестораном фаст-фуда. Еще один подписчик посоветовал беспроигрышный вариант: «Жена пусть приготовит». В итоге, место было выбрано - ресторан на улице Чехова. Средний чек в нем - две тысячи рублей.

syutkin_valeriy С Днём Народного Единства! Летим в Ростов! У Леры сегодня концерт в ДрамТеатре, у нас в ДГГУ! Завтра мы в Краснодаре, Валерия в Ессентуках! @valeriya @prigozhin_iosif #Ростов2019 #Краснодар2019 #ВалерийСюткин #Сюткин #РокНролл #friends

Судя по довольным лицам, артистам понравилось. Например, Сюткин написал у себя в микроблоге так: «Обед с «конкурентами» в День Народного Единства - ЭТО ЗДОРОВО!».

Уже сегодня, 5 ноября, у Валерия Сюткина концерт в Краснодаре, а у певицы Валерии - в Ессентуках.

ИСТОЧНИК KP.RU