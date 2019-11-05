Лучшим игроком «Ростова» в октябре стал Роман Еременко
32-летний полузащитник желто-синихРоман Еременко стал лучшим игроком футбольного клуба «Ростов» в октябре. Болельщики выбрали его лучшим в традиционном опросе донской команды.
Игрок набрал 24% голосов. На втором месте с небольшим отрывом оказался Хорен Байрамян. Он получил 21% голосов. Третье место занял нападающий Эльдор Шомуродов с результатом 17%.
В минувшем месяце Роман Еременко сделал дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи». Футболиста признали лучшим игроком этого матча. Футболист забил с пенальти в игре 13-го тура против «Зенита».
Стоит отметить, что игрок стал частью «Ростова» в январе этого года. Раньше он играл в финском клубе «Яро», итальянских «Удинезе», «Сиену» и киевском «Динамо». В составе «Динамо» футболист стал чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок.
ИСТОЧНИК KP.RU