2019-11-05T11:59:57+03:00
Общество

Лучшим игроком «Ростова» в октябре стал Роман Еременко

Болельщики отдали за него наибольшее количество голосов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист забил дубль в матче против Сочи. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболист забил дубль в матче против Сочи. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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32-летний полузащитник желто-синихРоман Еременко стал лучшим игроком футбольного клуба «Ростов» в октябре. Болельщики выбрали его лучшим в традиционном опросе донской команды.

Игрок набрал 24% голосов. На втором месте с небольшим отрывом оказался Хорен Байрамян. Он получил 21% голосов. Третье место занял нападающий Эльдор Шомуродов с результатом 17%.

В минувшем месяце Роман Еременко сделал дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи». Футболиста признали лучшим игроком этого матча. Футболист забил с пенальти в игре 13-го тура против «Зенита».

Стоит отметить, что игрок стал частью «Ростова» в январе этого года. Раньше он играл в финском клубе «Яро», итальянских «Удинезе», «Сиену» и киевском «Динамо». В составе «Динамо» футболист стал чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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